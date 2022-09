Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane au asteptat la o coada de cel putin un kilometru pentru a vedea sicriul reginei la Edinburgh, transmite BBC. Coada se intinde de-a lungul aleilor de pe pajistile orasului, la sud de Catedrala St Giles, unde se afla sicriul reginei. Cei indurerati au inceput sa intre in…

- Procesiunea cu sicriul din stejar asezat pe un dric dureaza mai multe ore, trecand prin mai multe localitati, permitand multimilor sa-i aduca un ultim omagiu reginei. La Edinburgh, trupul neinsufletit al Elisabetei a II-a va fi depus la Palatul Holyroodhouse, unde va ramane pana luni. LIVE BBC De…

- La 3 zile dupa ce Regina s-a stins din viata, a fost stabilit traseul funeraliilor istorice, care pentru cateva zile vor inchide Londra aproape complet. Sicriul va ramane o noapte la Palatul Buckingham, apoi va fi dus pe un afet de tun pana la Catedrala Westminster.

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit - Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord

- Regele Charles al III-lea a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta Camilla. Inainte de a intra in palatul regal, Charles a salutat…

- Regele Charles al III-lea a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoara Camilla. Inainte de a intra in palatul regal, Charles a salutat…

- Regele Charles al III-lea a sosit la Palatul Buckingham, unde era asteptat de multime si a primit flori de la persoane adunate in fata resedintei suveranilor britanici, relateaza AFP,potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…