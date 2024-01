Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Palatul Kensington a anunțat ca prințesa Kate Middleton a fost internata pentru o intervenție chirurgicala in zona abdomenului și, in aceeași zi, Palatul Buckingham a transmis ca regele Charles al III-lea va fi spitalizat pentru hipertrofie benigna de prostata. Prințesa Kate Palatul Kensington…

- Regele Charles al III-lea este criticat de comunitatea medicala britanica, deoarece l-a numit pe doctorul Michael Dixon in fruntea echipei sale medicale. Așa cum precizeaza The Times, Michael Dixon, in varsta de 71 de ani, susține medicina alternativa, in special homeopatia, transmite BFMTV. Edzard…

- Kate Middleton și prințul William au fost gazdele unei ceremonii de primire fastuoase pentru președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și soția sa, Kim Keon Hee, aflați intr-o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii. Cu toate ca protocolul și formalitațile au fost respectate cu demnitate, privirile…

- Regele Charles al III-lea le-a inmanat componentelor grupului K-pop BLACKPINK medaliile onorifice de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) in prezenta presedintelui sud-coreean Yoon Suk Yeol in timpul vizitei de stat pe care acesta din urma o intreprinde in Regatul Unit, a anuntat miercuri biroul…