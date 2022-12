Stiri pe aceeasi tema

- Veto-ul austriecilor la adresa țarii noastre nu numai ca a mahnit și contrariat cetațenii din Romania și din celelalte țari membre UE, dar a pus in oglinda și efectele votului pentru cele doua țari.

- Mai multe persoane au sesizat la redactie ca au trimis mesaje catre bancile austriece din Salaj pentru a le instiinta ca vor sa isi inchida conturile si sa se mute la alte banci, asta din cauza votului negativ din partea politicienilor din Austria in cea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen.…

- Un restaurant refuza plata cu carduri de la Raiffeisen: Unele magazine au eliminat de la raft produsele austriece Un restaurant refuza plata cu carduri de la Raiffeisen: Unele magazine au eliminat de la raft produsele austriece Romanii se solidarizeaza impotriva Austriei, dupa refuzul guvernului de…

- Romanii sunt puternic afectați de refuzul Austriei de a accepta aderarea Romaniei la Schengen și reacționeaza pe masura, boicotand sau anunțandu-și intenția de a boicota companiile austriece.

- Intrebat cum comenteaza supararea romanilor dupa acest vot, in condițiile in care doar un mic procentaj din imigranții ilegali ajunge in Austria prin Romania, Karner a raspuns: „Și eu sunt suparat”.

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus, in prima declarație dupa ce a votat impotriva intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, ca este „suparat” ca „s-a trezit cu documentele juridice” ale extinderii spațiului de libera circulație pe masa. El a susținut in continuare teza celor 100.000…

- Liderul USR Catalin Drula a afirmat, joi, ca decizia Consiliului JAI prin care Romania nu va adera la Schengen de la 1 ianuarie 2023 este una „profund nedreapta”. El a adaugat ca ministrul de Interne Lucian Bode ar trebui sa isi asume responsabilitatea pentru acest esec si sa demisioneze. „Romanii…

- Refuzul cancelarului austriac de a da unda verde pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen este taxat și de public. Romanii au postat mesaje chiar pe pagina de socializare a lui Karl Nehammer si au criticat declaratiile acestuia preferitoare la tara noastra.