Comisia Europeana isi mentine propunerea de a ingheta finantarea de miliarde de euro pentru Ungaria, in ciuda masurilor luate recent de Budapesta impotriva coruptiei. Comisarul european pentru buget, Johannes Hahn, a adresat o scrisoare in acest sens, vineri, actualei Presedintii cehe a Consiliului UE. Potrivit comisarului pentru buget, Johannes Hahn, riscul utilizarii necorespunzatoare a fondurilor UE exista in continuare. Statele membre UE sunt insa cele care trebuie sa decida daca si cat de multe fonduri UE vor ramane inghetate pentru Ungaria, astfel incat se duc negocieri de ultim moment,…