Reforme cu sex în justiție Justiția e justiție, sexul este sex, numai Stelian Ion nu vede asta. Pe el chiar l-o fi adus barza și l-a scapat din cioc pe scaunul de ministru. Nu știu daca a fost și bolnav cand era mic, dar la cap s-a lovit din cazatura. Raspunsul Curții Europene de Justiție in privința desființarii Secției de […] The post Reforme cu sex in justiție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

