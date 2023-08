Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care 20 din numarul functiilor de secretari, subsecretari de stat si vicepresedinti sunt eliminate pana cel tarziu la 1 ianuarie 2024, potrivit www.Digi 24.ro.Posturile de consilieri din cabinetele presedintilor, vicepresedintilor din cadrul…

- Guvernul a publicat proiectul de Ordonanța de Urgența prin care 20% din numarul funcțiilor de secretari/ subsecretari de stat, vicepreședinți sunt eliminate pana cel tarziu la 1 ianuarie 2024. Conform actului normativ, numarul posturilor de consilieri din cabinetele președinților/vicepreședinților din…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat miercuri, in urma unei ședințe cu premierul Marcel Ciolacu, masurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Acesta a precizat ca sunt gandite pe patru paliere. Este vorba despre reducerea unor cheltuieli ale statului care ar trebui sa aduca in plus la…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, ca Guvernul a pregatit peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar. El spune ca este prima reforma „reala” in acest sens și ca Romania discuta cu Comisia Europeana…

- Liderii Coaliției discuta la Guvern noile masuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Liberalii au avut o sedinta de dimineata și au convenit ca sustin solutii care sa nu afecteze mediul de afaceri, dar si reducerea cheltuielilor in instituțiile statului și combaterea

- Zi importanta la Guvern astazi. Premierul Marcel Ciolacu va discuta cu șefii Bancii Mondiale despre reforma pensiilor speciale, cumulul pensiei cu salariul și masurile fiscale, dar și despre negocierea cu Comisia Europeana in privința unei noi ținte pentru deficitul bugetar.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie. „In ceea ce priveste situatia incasarilor si evolutia deficitului bugetar datele sunt…

- Guvernul s-a bucurat de procentul mare al inflației de anul trecut, intrucat a adus 15 miliarde de lei (3 miliarde euro) la buget, dar tot aceasta inflație a mancat din salariile profesorilor, iar efectele se vad acum, cand dascalii au intrat in greva generala pentru a cere majorari, noteaza Iulian…