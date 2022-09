Referendumuri de anexare la Rusia a 4 regiuni din sudul Ucrainei la final

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia rusa de stiri de stat RIA Novosti afirma ca primele rezultate partiale din cele patru parti ale Ucrainei unde au avut loc referendumuri arata majoritati uriase in favoarea aderarii la Federatia Rusa.

- Reprezentani ai ocupatiei ruse din teritorii ucrainene anunta marti ca tabara "da" a obtinut o victorie in referendumurile de anexare organizate de Moscova in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, in est, si in regiunile ocupate Herson si Zaporijjea. Marti este ultima zi in care locuitorii regiunilor Donetk…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari marti ca referendumurile de anexare organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjea - au scopul ”sa salveze populatiile” care locuiesc in aceste teritorii, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- In patru regiuni ucrainene ocupate partial de armata rusa au inceput astazi asa-zise referendumuri de alipire la Federatia Rusa. Referendumurile, denuntate de numeroase tari si organizatii internationale, au fost anuntate pe fondul infrangerilor inregistrate de armata rusa. In urma incorporarii acestor…

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- Dmitri Medvedev, vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a declarat joi ca toate armele din arsenalul Moscovei, inclusiv armele nucleare strategice, ar putea fi folosite pentru a apara teritoriile incorporate de Rusia de la Ucraina, relateaza Reuters. Medvedev a spus ca referendumurile organizate…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Tribunalul sectorului Primorsk din Odesa a condamnat un barbat la patru ani de inchisoare cu suspendare, obligandu-l sa studieze monografia lui Mihail Grușevski, „Istoria Ucrainei” („История Украины-Руси”). Verdictul a fost pronunțat de judecatorul Denis Donțov, scrie agenția UNIAN , citata de „Gazeta…