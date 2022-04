Referendumul desfăşurat în Ungaria pe tema unei legi privind comunitatea LGBT nu a întrunit cvorumul necesar Referendumul desfasurat duminica in Ungaria pe tema unei legi privind comunitatea LGBT - calificata drept homofoba atat in interiorul, cat si in afara tarii - nu a intrunit cvorumul minim necesar de 50% de voturi valide, informeaza luni EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PNL a amendat, duminica searaa, in termeni duri schimbarile de la varful formațiunii pe care a condus-o și a radiografiat in previziuni viitorul imediat al partidului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un referendum in care locuitorii din Osetia de Sud vor vota pe tema aderarii la Rusia ar putea avea loc in mai-iunie a acestui an, a spus prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri, integrare eurasiatica și relații cu compatrioții Viktor Vodolatsky pentru agenția TASS. Fii la curent cu…

- Premierul ungar Viktor Orban a respins cererile formulate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, intrucat acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Orban, citat de MTI, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, nu vrea sa aiba nimic de-a face cu razboiul din Ucraina, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Ungaria autorizeaza desfasurarea de trupe ale NATO in vestul acestei tari si tranzitarea teritoriului sau de transporturi de arme catre alte state membre ale NATO, potrivit unui decret semnat de premierul ungar Viktor Orban si publicat luni in monitorul oficial, informeaza Reuters, scrie Agerpres.…

- Interesul Ungariei este sa stea departe de conflictul militar dintre Ucraina și Rusia, a declarat duminica premierul Viktor Orban, reiterand ca Ungaria nu va trimite arme in Ucraina vecina, dar va ajuta toți refugiații de acolo, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fotbalistii echipelor SSC Napoli si FC Barcelona au desfasurat un banner cu mesajul ''Stop War'' (Opriti razboiul), pentru a protesta contra invadarii Ucrainei de catre Rusia, joi seara, inaintea meciului din mansa a doua a play-off-ului pentru optimile Europa League, transmite AFP, citat de Agerpres.…

- Membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-au intrunit joi, 17 februarie 2022, in Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …