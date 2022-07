Refacerea Bisericii de lemn din Povergina, aflată pe lista UNESCO Biserica de lemn din Povergina, localitate din Țara Fagetului, județul Timiș, a fost distrusa, in 2015, de un incendiu devastator. Lacașul de cult, aflat pe lista UNESCO, va fi refacuta de catre Asociația Biserici Inlemnite, cu o finanțare de la Ordinul Arhitecților. Biserica, avand hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, a fost construita integral din lemn. Pereții erau placați cu scandura și tencuiți precum casele de paianta, dușumeaua era tot din scanduri. Acoperișul și turla de deasupra pronaosului erau invelite in șindrila, de asemenea din lemn. Dupa incendiu au mai ramas in picioare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

