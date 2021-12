Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca in ultimele zile au plecat jucatori de la Dinamo deoarece s-au facut ceva greseli in contract. Rednic a fost critic la adresa portarului Plamen Iliev. “Au plecat pentru ca s-au facut ceva greseli in contract.…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu Farul (luni, 20:30) și a vorbit despre jucatorii care au plecat in aceste zile de la Dinamo. Fundașul dreapta Petar Gluhakovic și portarul bulgar Plamen Iliev au plecat deja de la Dinamo, iar antrenorul a explicat…

- CS Mioveni a caștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Mircea Rednic, antrenorul alb-roșilor, a avut un discurs dur la adresa portarului Plamen Iliev, dupa ce acesta a facut penalty-ul din care argeșenii au egalat. „Sunt suparat. Iliev e la a doua greșeala. Și meciul trecut la fel. Sunt reguli clare…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Academica Clinceni - Dinamo 1-0. Mircea Rednic, antrenorul „cainilor”, nu are de gand sa demisioneze și are un mesaj pentru jucatori: „E randul lor sa plece!”. Academica Clinceni a obținut prima victorie a sezonului, chiar dupa desparțirea de Chirila.Dinamo, penultima in Liga 1, mai are doar doua puncte…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, considera ca echipa patronata de Adrian Mititelu este ''adevarata Craiova'', dar a precizat insa ca respecta si cealalta echipa a orasului, CS Universitatea Craiova, conform agerpres. Tehnicianul dinamovist a spus, joi, intr-o conferinta…

- Mircea Rednic (59 de ani) ia masuri dupa infrangerea cu Gaz Metan, scor 2-1. Antrenorul „cainilor” este determinat sa se desparta de fundașul dreapta, Constantin Nica (28 de ani), dar s-a blocat de refuzul fotbalistului. Fara meci jucat de cand a revenit in „Ștefan cel Mare”, Constantin Nica pare ca…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de unii dintre jucatorii sai, dupa egalul cu UTA, 2-2. Tehnicianul „cainilor” a laudat atitudinea fotbaliștilor sai, dar i-a criticat pe unii dintre aceștia pentru ca au ratat șansa de a caștiga meciul, deși Dinamo a avut 2-0. Mircea Rednic,…