- Competiția care a definit modul in care se joaca baschet 3×3 nu doar in Romania, ci și la nivel global a ajuns la sezonul cu numarul 18, iar Timișoara este primul oraș din afara Capitalei unde circuitul Sport Arena Streetball programeaza o etapa, dupa perioada pandemica. A cincea etapa a circuitului…

- In perioada 24-30 iulie s-a desfasurat la Iasi Campionatul European de Șah pe Echipe pentru Juniori. Competitia a fost organizata pe doua grupe de varsta, sub 12 respectiv 18 ani, separat fete si baieti. In grupa fetelor de 12 ani, nationala noastra a fost formata din baimareanca Sara Șunea la prima…

- Laurentiu Reghecampf revine in Superliga! Este noul antrenor al Universitatii CraiovaActionarul Mihai Rotaru a declarat, marti seara, ca Laurentiu Reghecampf este noul antrenor al Universitatii Craiova. CITESTE SI 'Rusia a trecut la un altfel de razboi: razboiul foametei' – care este riscul pentru…

- Lugojul va fi duminica, 23 iulie, capitala ciclismului romanesc, cu ocazia organizarii ediției a XII-a a Cupei „Max Ausnit”. Competiția ciclista, cea mai importanta cursa de o zi din țara, a primit si recunoastere internationala, fiind inclusa, in premiera pentru o competitie…

- Federația Romana de Handbal și Baia Mare Beach Handball Challenge, prin Asociația Plaja de la Munte, organizeaza in premiera in Romania prima ediție a Cupei Romaniei la handbal pe plaja, in perioada 30 iunie-2 iulie. Competiția va avea loc, in mod tradițional pentru turneele organizate sub titulatura…

- Dupa o pauza de trei ani, Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti – B-FIT in the Street! se reintoarce in Bucuresti intre 30 iunie si 2 iulie 2023 si transforma orasul intr-o scena a teatrului de strada cu zeci de spectacole din Spania, Fra

- Romania era considerata invinsa de Elveția, dupa 90 de minute de joc in preliminariile Euro 2024, dupa un joc modest al tricolorilor. Mihaila, introdus in teren in minutul 57, in locul lui Hagi, a schimbat soarta meciului cu doua goluri in minutele 89 și 90+2.