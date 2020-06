Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a invocat pe afro-americanul George Floyd intr-un discurs in Gradina Trandafirilor in care a anuntat o scadere neasteptata a ratei somajului in SUA, spunand ca spera ca se uita acum la ce se intampla, intrucat „este o zi mare pentru el, este o zi mare pentru toti”.

- Donald Trump a facut un pas inapoi si a apreciat ca nu este necesara desfasurarea armatei impotriva manifestatiilor care zguduie America in semn de protest fata de uciderea la 25 mai a lui George Floyd de catre un politist alb, in timpul unei arestari, la Minneapolis, in Minnesota, relateaza Reuters,…

- Președintele sindicatului polițiștilor din Minneapolis a afirmat despre George Floyd ca a fost un „criminal violent”, caracterizandu-i pe cei care protesteaza din cauza morții sale drept teroriști intr-o scrisoare adresata membrilor de sindicat, relateaza The Guardian. Locotenentul Bob Kroll, președintele…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat miscarea Antifa ca ar fi generat violentele in SUA dupa moartea afro-americanului George Floyd, in timpul retinerii de catre politie, promitand ca militantii "radicali" de extrema-stanga vor fi plasati pe lista entitatilor teroriste, precum gruparile Statul…

- In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate miercuri, de la inceputul pandemiei. Sambata se inregistrau 2.010 cazuri, potrivit datelor publicate de Johns Hopkins, actualizate in continuu. Citeste si CORONAVIRUS. 27 de persoane, confirmate cu coronavirus la Spitalul…

- "Imediat dupa acest interviu o sa vorbesc la telefon cu un domn pe nume Vladimir Putin. Acesta va fi urmatorul meu apel", a spus Donald Trump, la Fox News. Presedintele american a continuat sa promoveze puterea militara a SUA și a spus ca ține liniile de comunicare deschise intre el, Vladimir Putin…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la Fox News, ca nu va lasa Boeing sa iasa din afaceri din cauza perturbarilor economice provocate de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters.”Nu vom lasa Boeing sa iasa din afaceri. Trebuie ajutati temporar. Nu va fi pentru o perioada…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti cu privire la riscul prelungirii masurilor de izolare pentru limitarea raspandirii epidemiei COVID-19 in SUA, izolare care a aruncat economia americana in criza si care ar putea ''distruge'' tara, transmit AFP si DPA.''Se poate distruge…