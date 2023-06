Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc se simte bine dupa operația la nivelul abdomenului, la care a fost supus miercuri, insa la sfatul medicilor acesta nu se va da jos din pat, duminica, pentru a binecuvanta mulțimea de la fereastra spitalului, in cadrul tradiționalei rugaciuni Angelus, a declarat chirurgul Sergio Alfieri,…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, se simte bine, isi continua recuperarea dupa operatia la nivelul abdomenului, insa nu va rosti public duminica traditionala rugaciune Angelus, a anuntat sambata chirurgul Sergio Alfieri, care l-a operat, relateaza AFP si Reuters.„Nu are febra, toate functiile cardio-respiratorii…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, se simte bine, isi continua convalescenta de cateva zile dupa o operatie la nivelul abdomenului, insa nu va rosti public duminica traditionala rugaciune Angelus, a anuntat sambata chirurgul Sergio Alfieri, care l-a operat, relateaza AFP

- Papa Francisc a petrecut o prima zi de odihna dupa operația abdominala, iar recuperarea sa postoperatorie a decurs conform așteptarilor, cu analizele de sange și nivelurile respiratorii stabile, a anunțat joi seara Vaticanul, citat de Reuters.Suveranul Pontif, in varsta de 86 de ani, ține o dieta lichida…

- Aceasta spitalizare a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca miercuri dimineata papa Francisc a participat la audienta generala din Piata Sfantul Petru de la Vatican, in timpul careia a aparut zambind, salutand credinciosii din "papamobil".

- Papa Francisc sufera de o infectie respiratorie si va trebui sa petreaca „cateva zile” in spital pentru tratament, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat, dupa ce suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a fost dus la spital cu dificultati de respiratie. Papa are un plaman parțial extirpat de la varsta…

- Dupa ce fotografia falsa cu Papa Francisc imbracat intr-o geaca alba de lux a facut inconjurul lumii, autorul trucajului crede ca folosirea Inteligenței Artificiale in editarea pozelor cu celebritați este periculoasa. Imaginea cu „geaca papala” a fost postata pe Reddit și Facebook, generand rapid un…

- Papa Francisc a facut un anunț de ultim moment. Suveranul pontif a decis sa mearga intr-o vizita in cele doua țari care se razboiesc, Rusia și Ucraina. Scopul acestuia sunt tratativele de pace. Ce a declarat Papa Francisc in urma cu puțin timp.