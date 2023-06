Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP. "In discutiile mele cu autoritatile de facto, sunt directa cu privire la obstacolele pe care si le-au creat prin decretele si restrictiile puse in aplicare, in special impotriva femeilor si fetelor", a declarat in fata Consiliului de Securitate Roza Otunbayeva, sefa Misiunii de Asistenta a ONU in Afganistan (MANUA). "Talibanii cer sa fie recunoscuti de catre ONU…