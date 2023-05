Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor Gopo, ediția a XVII-a, care a avut loc seara trecuta in Sala Mare a Teatrului Național I. L. Caragiale, din București, și-a desemnat caștigatorii. Lungmetrajul regizat de Paul Negoescu, „Oameni de treaba”, a fost marele caștigator al celui mai important eveniment din Romania dedicat cinematografiei.

- Filmul "Oameni de treaba", regia Paul Negoescu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfasurat, marti seara, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.

- Filmul „Oameni de treaba”, regia Paul Negoescu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfasurat, marti seara, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti.

- Trei asociatii de pacienti lanseaza o campanie nationala de constientizare privind boala Parkinson si avertizeaza asupra faptului ca leziunile neurologice pot sa apara si cu 20 de ani inainte de simptome. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva…

- Primele reprezentatii ale spectacolului "Craii de Curtea Veche" de Mateiu I. Caragiale, in regia lui Dragos Galgotiu, vor avea loc in zilele de 7, 8 si 9 aprilie, de la ora 19.30 la Sala Pictura a Teatrului National "I.L. Caragiale" Bucuresti, potrivit news.ro.Pentru prima sa montare la Nationalul…

- Un nou titlu pe afisul Teatrului National I.L.Caragiale din Bucuresti, o noua montare pe scena Salii Pictura: Craii de Curtea Veche de Mateiu I. Caragiale! Primele reprezentatii ale spectacolului vor avea loc in zilele de 7, 8 si 9 aprilie, de la ora 19.3

- Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti participa si in aceasta primavara la proiectul „Teatrul romanesc la București, Iași și Chișinau” ajuns la cea de-a 9-a editie. In zilele de 28 si 29 martie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din C

- Miruna Budișteanu iși propune sa reconstituie in Rotonda și in foaierul Salii Mici a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București un „spațiu afectiv" care sa omagieze memoria lui George Banu, sub titlul UMBRA CUVINTELOR.