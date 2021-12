Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitații Politehnica Timișoara, Florin Dragan, a stat de vorba cu reprezentanții mai multor companii din IT&C și automotive pentru o privire de ansamblu asupra provocarilor de anul viitor. In urma analizei, sunt trei direcții in care companiile vor intampina dificultați. Acestea sunt de…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Universitatii Politehnica, anul 2021 a fost unul foarte bun in ceea ce priveste planurile de dezvoltare a companiilor din vestul tarii. Numai in vara au fost anuntate investitii pentru urmatorii ani ce depasesc un miliard de euro, lucru ce va face din regiune…

- Rectorul Universitații Politehnica Timișoara, Florin Dragan, a stat de vorba cu reprezentanții mai multor companii din IT&C și automotive pentru o privire de ansamblu asupra provocarilor de anul viitor. In urma analizei, sunt trei direcții in care companiile vor intampina dificultați. Acestea sunt de…

- DIICOT a declanșat, in aceasta dimineața, o ampla operațiune la nivel național, in paralel desfașurandu-se mai multe acțiuni de anihilare a unor grupari de crima organizata, acțiune a avand numele de cod „Ziua Z”. Și anul trecut, procurorii anti-mafia au organizat o astfel de acțiune. In vestul țarii,…

- Epidemiologul Octavian Jurma considera ca reluarea cursurilor in format fizic este „o masura de relaxare” care poate duce la incetinirea ritmului de scadere a incidentei COVID-19 in randul populatiei. El spune ca autoritatile care au decis redeschiderea scolilor acolo unde profesorii sunt vaccinati…

- Fotbalul poate avea un rol important in comunitate. Daca in urma cu aproape un an mai multi fotbalisti din tara si-au pus la bataie, in licitatii, tricourile pentru a veni in sprijinul lui Matei, baiatul fostului fotbalist Mihai Hromei, care sufera de o afectiune grava. Weekend-ul acesta micutul e sprijinit…

- Elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021 – 2027, principalul instrument de finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional pentru zona urbana care va oferi finanțari in valoare totala de peste 1 miliard de euro, se apropie de final. In acest context, Agenția pentru Dezvoltare…

- Crama Dradara – Mocrea și-a prezenta vinurile din categoria premium, produse la podgoria „Dealul Mocrii” din Valea Minișului, la doua saloane de profil din vestul țarii: „Vicii și Delicii”... The post Vinurile premium ale Cramei Dradara – Mocrea, prezente – și apreciate – la doua saloane de profil din…