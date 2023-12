Rectorul Florin Drăgan a fost reales în fruntea Universităţii Politehnica Timişoara Cadrele didactice, cercetarii și studenții UPT și-au ales in aceasta saptamana rectorul pentru viitorii cinci ani. Actualul rector, conf. univ. dr. ing. Florin Dragan a fost reconfirmat pentru un nou mandat. Din efectivul total de 598 de electori, la urne s-au prezentat 491 (82%), au fost 464 de voturi valabil exprimate, 23 de voturi anulate […] Articolul Rectorul Florin Dragan a fost reales in fruntea Universitatii Politehnica Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

