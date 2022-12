Rectorul Academiei Navale Mircea cel Batran si seful Statului Major al Fortelor Navale, avansati in grad de Ziua Nationala a Romaniei

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 29 noiembrie 2022, urmatoarele decrete:Decret privind inaintarea in gradul de general locotenent ndash; cu trei stele a domnului general maior ndash; cu doua stele Baiceanu Petru din Ministerul Apararii Nationale;Decret privind inaintarea in gradul de general locotenent ndash; cu trei stele a domnului general maior ndash; cu doua stele Berdila Iulian din Ministerul Apararii Nationale;Decret privind inaintarea in gradul de general locotenent ...