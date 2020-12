Stiri pe aceeasi tema

- Acestea vor funcționa din nou, incepand de sambata, 5 decembrie, conform HG 1038/2020. In vederea limitarii raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea si desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se va realiza in conditiile stabilite prin ordinul comun…

- A treia rectificare bugetara pe anul 2020 este determinata de: analiza executiei bugetare pe primele noua luni ale anului 2020; de evolutia principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a treia rectificari bugetare pe anul 2020; de adoptarea unor acte normative prin care s-au reglementat…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4.529,2 milioane lei, conform proiectului de…

- Veniturile bugetului se diminueaza, pe sold, cu suma de 5,212 miliarde lei, iar cheltuielile cu 683,6 milioane lei. Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majoreaza cu suma de 4,529 miliarde lei.Conform notei de fundamentare:Mai mulți bani • Ministerul Muncii…

- Presedintele ANSVSA participa la exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare - "MOBEX IL-20" In perioada 19-23 octombrie 2020, in judetul Ialomita, se desfasoara un amplu Exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale aloca anual bani pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizatiilor de pensionari, in baza Legii nr. 16/2000, precum si pentru finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei Internationale a Varstnicilor (1 octombrie), in…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a alocat in acest an suma de 1,764 de milioane de lei pentru finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei Internationale a Varstnicilor, pe data de 1 octombrie, potrivit unui comunicat remis vineri de ministerul de resort. "Ministerul…

