Stiri pe aceeasi tema

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul Bacaului, solicita ca 25 la suta din bugetul marilor proiecte de infrastructura care sa fie alocate Moldovei. In plus, acesta dorește trecerea pasajului subteran CFR in proprietatea municipiului pentru a fi reabilitat și amenajat, rezolvarea problemei haldei de…

- Vineri, 4 decembrie 2020, a avut loc, pe platforma Zoom, Conferința finala a proiectului „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate (STUD-UBc)” implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” (UBc) din Bacau. Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Institutionala…

- Consilierii locali bacauani sunt invitați, vineri, sa se pronunțe asupra desfașurarii, odata cu alegerile parlamentare, a unui referendum local in municipiu. Acesta este dorit de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu și ar urma sa aiba doua intrebari. Prima ii intreaba pe bacauani daca sunt de acord…

- De astazi, am intrat in carantina parțiala, iar una dintre masurile impuse de Guvern este inchiderea piețelor care nu pot asigura masuri de protecție impotriva COVID-19. Este vorba despre acele piețe care iși desfașoara activitatea in spații inchise. In municipiul Bacau insa, primarul Lucian-Daniel…

- Primarul Bacaului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat ca a dispus masuri pentru ca producatorii și comercianții din piețele bacauane sa poata sa-și desfașoare activitatea legal, dupa implementarea masurilor guvernamentale impotriva COVID-19, care intra in vigoare incepand de luni, 9 noiembrie.…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a avut ieri o consultare cu reprezentanții profesorilor pentru a gasi cele mai bune soluții legate de calitatea educației copiilor din oraș, in contextul problemelor cauzate de pandemie. “Imi doresc o conlucrare stransa intre profesori, parinți,…

- Odata cu prelungirea starii de alerta, Guvernul a stabilit și noi reguli privind desfașurarea mitingurilor și a protestelor. Astfel, printr-o ordonanța adoptata joi, 15 octombrie, s-a decis o serie de limitari vizavi de organizarea unor astfel de activitați sindicale. Mai exact, potrivit articolului…

- Primarul ales Lucian Daniel Stanciu Viziteu, candidat din partea PNL-USR-PLUS, impreuna cu Cristian Ghingheș și Sebastian Cernic, colegi de alianța, au organizat marți o conferința de presa prin care au mulțumit public tututor celor implicați in alegerile locale, membrilor, simpatizanților și, bineințeles,…