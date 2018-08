RECTIFICAREA BUGETARĂ. CJ şi 25 de localităţi ZERO LEI

Conform datelor prezentate, vineri, intr-o conferința de presa, de deputatul Dan Valceanu, Gorjului i-au fost repartizate peste 260 de miliarde de lei vechi. Aproape jumatate din localitatile gorjene nu au primit niciun leu la rectificare. In aceeasi situatie se afla si Consiliul Judetean. Bumbești-Jiu, Turceni, Albeni, Aninoasa, Arcani, Barbatești, Bengești-Ciocadia, Bolboși, Borascu, Branești, Bumbești-Pițic, Capreni, Draguțești, Hurezani, Mușetești, Padeș, Sacelu, Schela, Slivilești, Stejari, Țanțareni, Turburea, Turcinești, Vagiulești și Vladimir sunt cele 25 de orase si comune… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

