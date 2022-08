Stiri pe aceeasi tema

- Au participat concurenți din Romania, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova In perioada 12 – 14 august 2022, in Galați, s-a desfașurat a VIII-a ediție a tradiționalului festival internațional de șah clasic Festivalul de Șah Pro Logos Galați. La…

- Țarile est-europene se straduiesc sa iși mareasca nivelul de aparare de teama ca vor fi urmatoarele care vor fi „atacate de Rusia”, relateaza Washington Post. Statele baltice și Polonia au solicitat SUA sa accelereze livrarile de arme și sa extinda prezența trupelor americane in țarile lor. Operațiunea…

- Lemon.io, start-up ucrainean care funcționeaza ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din Romania și cauta sa recruteze mai mult de 100 de specialiști IT de pe piața locala pentru a li se alatura celor peste 60 de programatori romani care lucreaza deja lucreze…

- SCM OHMA Timisoara a fost invitata in ediția 2022-23 a Alpe Adria Cup, competitie care reuneste grupari din zona centrala a continentului. Echipa timisoreana, care a atins play-off-ul Ligii Nationale a beneficiat de un „wild-card”. SCM-ul e prima echipa romaneasca in Alpe Adria Cup, competitie in care…

- Aprovizionarea cu gaze naturale a Europei a suferit o a treia lovitura in 48 de ore, ceea ce a dus la creșterea prețurilor cu 42% fața de nivelul de la inceputul saptamanii, scrie CNN. Gigantul energetic italian ENI a anunțat miercuri ca Gazprom, producatorul de stat de gaze din Rusia, iși va reduce…

- In fata unei actualitati anxioase si deprimante (pandemia de COVID-19, razboiul din Ucraina, criza economica), o mare parte a publicului a ales sa evite jurnalele de stiri, potrivit unui studiu publicat ieri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Aceste rezultate reprezinta o adevarata provocare pentru…

- Polonia va comanda inca sase baterii de rachete sol-aer Patriot din Statele Unite pentru apararea sa antiaeriana, avand in vedere razboiul declansat de Rusia in Ucraina, a anunțat marti ministrul apararii, Mariusz Blaszczak.

- UPDATE 3 Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a afirmat luni, cu ocazia intalnirii cu omologul sau rus Vladimir Putin, ca Polonia si NATO intentioneaza sa „dezmembreze” Ucraina, fiind convins ca la un moment dat liderii ucraineni vor trebui sa ceara ajutorul Rusiei si Belarusului. „Ceea ce…