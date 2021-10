Recorder și-a cerut scuze după publicarea investigației despre felul în care Biserica cheltuie banii publici Dupa ce au publicat o serie de investigații cu privire la felul in care Biserica cheltuie banii publici, jurnaliștii de la Recorder au ținut sa faca mai multe precizari dupa reacțiile aparute in spațiul public și sa-și ceara scuze. Jurnaliștii de la Recorder au transmis faptul ca in documentarea facuta pentru investigații au aparut cateva greșeli pentru care și-au cerut scuze și au adus argumente. „Dupa publicarea seriei de investigații despre felul in care Biserica cheltuie banii publici, au aparut in spațiul public mai multe reacții la adresa demersului nostru jurnalistic. Ne simțim obligați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investigația jurnaliștilor de la Recorder, „Clanul Marelui Alb”, a provocat reacții puternice in societate, dar și in randul autoritaților. Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat și a deschis un dosar penal cu privire la faptele prezentate in material. Anterior, doua dintre personajele principale…

- Investigatia Recorder, „Clanul Marelui Alb”, in care jurnalistul Victor Ilie dezvaluie modul in care sunt cheltuiti banii publici de catre Biserica Ortodoxa Romana la constructia de biserici, a ajuns, dupa numai o zi, pe primul loc in trendingul platformei YouTube, cu peste 1,5 milioane de vizualizari.…

- Inaltpreasfintitul Ciprian, Arhiepiscopul Bazului și Vrancei, i-a criticat jurnalisti in timpul slujbei de joi, 14 octombrie, de la Catedrala Ortodoxa „Cuvioasa Parascheva” din Focsani. Intr-o predica intinsa pe durata a aproape șapte minute, prelatul nu le-a spus oamenilor cum sa se pazeasca de virus,…

- In timp ce Digi 24, Antena 3, B1TV, Realitatea TV și Romania TV ”au sarit” interesul public starnit de investigația despre banii Bisericii, buletinul de știri al Antenei 1 a relatat pe larg subiectul, facandu-l pe Alexa Nedea de la Recorder sa spuna ca ”E singura televiziune unde, eu personal, am vazut…

- PF Daniel se lupta cu Tzanca Uraganu pentru primul loc in tendințele Youtube. Mai exacat este vorba despre un material realizat de jurnaliștii de la Recorder -Clanul Marelui Alb și de o manea cantata de Tzanca Uraganu și Costel Biju, numita ”Ea da moda”. Postata in urma cu patru zile, melodia are 1,4…

- Liberalul Tanase Stamule reacționeaza la ultimul reportaj al celor de la Recorder și considera rușinos felul in care este linșata public Biserica Ortodoxa Romana. Stamule dezvaluie ca, in calitate de politician, a susținut de multe ori finanțarea unor lacașe de cult. „Toata acesta susținere…

- O parte considerabila din banii Bisericii provin din fonduri publice: 1,3 miliarde de lei alocați numai pentru bisericile din București, de la Guvern și din bugetul Capitalei, in ultimii 13 ani, adica in mandatul Patriarhului Daniel. Dupa mai multe incercari in care Biserica a refuzat sa ne raspunda…

- In primul semestru al anului, Ministerul Economiei a investit mai mulți bani in economie decat in ultimii 4 ani impreuna. Este un record istoric, scrie pe Facebook ministrul Claudiu Nasui, intr-o posta...