Record: SUA au înregistrat 1,35 milioane de cazuri de COVID într-o singură zi Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters. Este cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie. Recordul anterior, de 1,03 milioane de cazuri, a fost inregistrat pe 3 ianuarie. In fiecare zi de luni este inregistrat un numar mare de cazuri din cauza faptului ca multe state nu raporteaza in weekend. Media pe șapte zile a cazurilor noi s-a triplat in doua saptamani, ajungand la peste 700.000 de noi infecții pe zi. Recordul de noi cazuri a venit in aceeași zi in care in SUA numarul pacienților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

