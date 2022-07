Stiri pe aceeasi tema

- Jacheta purtata de astronautul Buzz Aldrin in timpul zborului istoric spre Luna, in 1969, a fost vinduta la licitatie pentru aproape 2,8 milioane de dolari „Apollo 11 Inflight Inflight Coverall Jacket” devine astfel cel mai scump artefact spațial vindut pina acum, potrivit casei de licitații Sotheby's.…

- Seceta a produse pagube importante in Braila, chiar daca aici se afla cele mai mari suprafețe de teren agricol irigate din Romania, dar chiar și așa nu exista termen de comparație cu ceea ce se intampla cand sute de mii de ciori ataca o cultura agricola. Din pacate, astfel de probleme nu sunt doar aici,…

- Sotheby's New York scoate saptamana viitoare la licitatie colectia personala a astronautului american Buzz Aldrin, anunta Reuters, potrivit news.ro.Licitatia "Buzz Aldrin: American Icon" va avea loc pe 26 iulie. Printre loturile principale se afla o jacheta pe care astronautul a purtat-o cand a ajuns…

- Un cetatean olandez a fost depistat de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca avand asupra sa, ascunse in bagajele personale, substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive. Potrivit IGPF, barbatul…

- Prețul aurului va ramane ridicat in a doua jumatate a acestui an, daca piețele bursiere vor continua sa aiba performanțe slabe, riscurile geopolitice vor persista și inflația va crește. Potrivit ultimului raport al World Gold Council, metalul prețios, la care investitorii apeleaza ca o acoperire impotriva…

- O femeie din Sebeș a avut puterea sa sune la 112 și sa spuna ca este batuta de iubit. Ce a pațit barbatul O femeie din Sebeș a avut puterea sa sune la 112 și sa anunțe ca a fost agresata de catre barbatul cu care imparte locuința. Cand au ajuns la fața locului polițiștii au descoperit ca barbatul a…