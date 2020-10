Record mondial 2020: Peste 400.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore Vineri au fost raportate, la nivel mondial, 413.121 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezinta un record conform rapoartelor autoritatilor sanitare, de la inceputul pandemiei, conform Worldmeters. In Europa, SUA si Canada, numarul cazurilor depistate a crescut brusc intr-o saptamana, cu 44%, respectiv 17%, fata de saptamana precedenta. Cresterea numarului de cazuri are doua explicații: pe de o parte, a crescut și numarul de teste efectuate fata de primul val al epidemiei din primavara acestui an. Pe de alta parte, suspendarea multor restricții in majoritatea țarilor și inceputul anului școlar au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

