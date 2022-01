Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1 milion de persoane din Statele Unite au fost diagnosticate luni cu Covid-19, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Aceasta este cea mai mare cifra pe care o tara a raportat-o de la inceputul pandemiei.

- In data de 31 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.310 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 399 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Pana astazi, 29 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.805.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 11.021 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.1.736.172 de pacienti au fost…

- Vesti imbucuratoare de la DSP Neamt, astazi, 12 decembrie. In ultimele 24 de ore, in judetul Neamt au fost inregistrate numai 4 noi infectari cu noul coronavirus, niciunul in Piatra Neamt. Scaderea accentuata se pastreaza in mediul rural, unde, in 27 de comune, nu au mai fost noi infectari si nu exista…

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul MAI, informeaza astazi, 22 noiembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.550 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 la nivel national. De asemenea, au fost raportate 154 decese dintre care 29 anterioare. O veste buna vine de la DSP Neamt, prin…

- În data de 2 noiembrie, în județul Cluj s-au înregistrat 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numarul deceselor raportate în ultimele 24 de ore este 11, acesta fiind în continuare unul mare.Rata de infectare în județul Cluj…

- Au fost depistate peste 600 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, in județul Cluj. Rata de infectare se apropie de 10 la mie.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 9,77In ultimele 24 de ore, 617 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul…

- In ultimele 24 de ore, alte 699 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 și alte 4 persoane au decedat, in județul Cluj.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 9,11;In ultimele 24 de ore, 699 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul…