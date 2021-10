Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat, in perioada 8 – 10 octombrie, o noua campanie de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, adresata personalului didactic, auxiliar, nedidactic și studenților care au optat pentru administrarea…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 14.019 de noi cazuri de COVID-19 din peste 67.000 de teste. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 15.550, dintre care 411 sunt minori. In ultima zi au fost inregistrate…

- Miron Mitrea a criticat dur situația politica generata de premierul Florin Cițu și modul in care a caștigat șefia PNL The post Culisele puterii | Miron Mitrea, despre legatura intre nivelul de educație, modul de ințelegere a democrației și rata de vaccinare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- În prezent în România s-au vaccinat 5,28 milioane de români, dintre aceștia 5,17 milioane având schema completa de vaccinare. „În ceea ce privește acoperirea vaccinala la nivel național, acoperirea din populația rezident…

- Astazi, 03 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12795 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12211 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- „Nivelul de vaccinare ține de o problema de mentalitate, de comportament, ține de educație, de cum am fost invațați in mulți ani pana acum”, a afirmat Valeriu Gheorghița.„Pe masura ce s-au vaccinat cei hotarați, determinați, ne lovim pe de o parte de segmentul populațional dezinteresat complet de tot…

- Autoritatile locale au decis sa reduca programul de lucru al centrului de vaccinare anti-COVID-19 din orasul Baraolt, la numai trei zile pe saptamana, ca urmare a scaderii numarului persoanelor care se prezinta la vaccinare. Primarul orasului Baraolt, Benedek Huszar Janos, a declarat ca, in ultimele…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…