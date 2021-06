Record de temperatură pentru luna iunie, egalat după 120 de ani la Moscova Un val de caldura s-a abatut in aceasta saptamana asupra Moscovei, egaland un record vechi de 120 de ani, a anuntat marti serviciul rus de meteorologie, potrivit caruia fenomenul reprezinta unul dintre efectele generate de schimbarile climatice, informeaza AFP. Luni, temperatura din capitala rusa a atins valoarea de 34,7% grade Celsius, potrivit agentiei Rosgidromet, egaland precedentul record pentru luna iunie, care fusese stabilit in 1901. Joi si vineri, mercurul din termometre ar putea sa urce in anumite locuri din Moscova pana la valori de peste 35 de grade Celsius. "Cresterea temperaturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

