Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța in weekend de vreme calda. Dar, sambata, este posibil sa cada și cațiva stropi de ploaie. Vremea se menține calda in special in ziua de sambata, cand vom avea ziua temperaturi de pana la +18ºC. Pe arii extinse va ploua ziua și pe parcursul nopții. Sambata noaptea, temperatura minima…

- Dunarea pare ca fierbe, iar imaginile surprinse sambata dimineata sunt spectaculoase. Fenomentul apare la diferentele de temperatura dintre apa si aer. Sambata dimineata apa avea plus 3,3 grade, iar aerul minus 11 grade. Foto: Facebook/Maria Dima Mandita Din cauza diferentelor mari de temperatura minus…

- In noaptea de vineri spre sambata la Intorsura Buzaului, supranumita ”Mica Siberie” din Romania, stația meteo a inregistrat minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopti gerose. Cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna s-a inregistrat in data de 9 februarie și a fost de minus 31,1 grade Celsius,…

- Temperaturile din Romania s-au schimbat radical in ultima perioada, iar acum se pare ca ajung la valori extrem de scazute. In orașul din Romania in care s-au inregistrat cele mai mici temperaturi, oamenii au indurat temperaturi de -31 de grade Celsius.

- Noaptea trecuta a fost cea mai friguroasa din acest an. Potrivit ANM, la intorsura Buzaului la ora 6.00 se inregistrau 31,1 grade. De asemenea la Targu Secuiesc mercurul din termometre a coborat pana la 25,8 grade, Miercurea Ciuc s au inregistrat 23,56 grade, iar la Joseni erau 23,6 grade. La Constanta…

- Ger de crapa pietrele! Cam așa s-ar putea descrie situația in unele zone ale țarii, lovite de frig, mai ales la primele ore ale zilei. Deja meteorologii avertizasera ca inca de miercuri ca urmeaza o perioada foarte rece, geroasa noaptea și dimineața, in mai multe zone din țara. La Intorsura Buzaului,…

- -31 de grade Celsius au fost inregistrate joi dimineața la statia meteo din Intorsura Buzaului, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna. Vezi cat de frig a fost la Cluj. Potrivit meteorologilor, temperatura minima a fost inregistrata joi, 9 februerie, dimineața, intre orele 6:30 – 7:00, iar ulterior…

- La peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, s-a inregistrat cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, meteorologul Narcisa Milian de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud Sibiu.„Astazi (miercuri - n.r.) sunt 26 de centimetri de zapada la Balea…