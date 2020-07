Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. 1.120 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din 15.000 de teste. De asemenea, 22 de pacienți infectați cu COVID-19 au decedat.

- Alte 1.030 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record de cazuri zilnice de la confirmarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul a ajuns astfel la 40.163 de persoane infectate. Totodata, 27 de persoane au decedat - 2 fiind…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 754; -persoane internate in spital: 410 (dintre care 17 la ATI); -persoane externate…

- Joi a fost atins un nou record de infectari cu Covid: 777 de cazuri raportate de Ministerul Sanatații dupa 19.097 de teste efectuate, potrivit buletinului oficial. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).…

- Alte 614 infectari cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa ce miercuri, Romania a inregistrat 555 de cazuri. Cu datele raportate joi, au fost confirmate 30.789 de cazuri de Covid-19 in Romania.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi ca au fost confirmate 614 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar de cazuri inregistrate intr-o zi, de la debutul pandemiei in Romania, astfel ca totalul a ajuns la 30.879. De asemenea, 17 persoane au decedat, bilantul deceselor…

- In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Dambovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea.

- (sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgența) Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 de la inceputul pandemiei: 555 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului comunciat de Grupul de Comunciare Strategica. Precedentul record data…