- Romania infrunta Franța in „optimile” Campionatului European de volei feminin. Partida este programata la ora 19:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Daca trece de Franța, reprezentativa Romaniei va juca in sferturile de finala impotriva caștigatoarei dintre Italia…

- Italia - Romania, meciul de deschidere al Campionatului European de volei feminin, se joaca astazi, de la ora 21:00, intr-o locație inedita, amfiteatrul din Verona. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1. Meciurile Romaniei de la EURO vor fi televizate pe Prima Sport. Italia…

- Romania va deschide Campionatul European de volei feminin cu un meci impotriva țarii-gazda, Italia. Partida este programata marți, de la ora 21:00, intr-o locație inedita, amfiteatrul din Verona. Naționala Romaniei va avea onoarea sa joace in primul meci al Campionatului European de volei feminin.…

- Neymar l-a informat duminica pe președintele PSG, Nasser al-Khelaifi, despre dorința sa de a pleca din capitala Franței inca din aceasta vara, potrivit iformațiilor deținute de publicația franceza L'Equipe.Internaționalul brazilian nu se mai simte bine la club, jurnaliștii francezi susținand ca jucatorul…

- Francezul Benjamin Mendy, achitat saptamana trecuta in Marea Britanie, intr-un proces in care era acuzat de viol, a semnat un contract cu Lorient, potrivit news.ro.Intelegerea este valabila doi ani. CITESTE SI Volei masculin: Arcada Galati, intr-o grupa de trei echipe in Liga Campionilor 14:29…

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galati, a fost repartizata intr-o grupa de trei echipe in prima runda de calificare pentru grupele principale din CEV Champions League, potrivit news.ro.Ca urmare a tragerii la sorti de la Luxemburg, echipa CSM Arcada va intalni Mladost Zagreb (Croatia)…

- Atacantul brazilian Neymar, care nu traverseaza cel mai bun moment al sau la Paris Saint-Germain, ar fi vrut sa revina la fostul sau club, FC Barcelona, in aceasta vara, dar s-a lovit de refuzul conducatorilor si staff-ului tehnic al campioanei en titre a Spaniei, informeaza presa catalana, potrivit…

- Chiar și fara capitanul Alexia Putellas, Balonul de Aur in ultimii doi ani, dar de-abia refacuta dupa o accidentare care a ținut-o mult timp in afara terenului, Barcelona a revenit uluitor in finala de la Eindhoven. Condusa la pauza de Wolfsburg, 0-2, echipa catalana a marcat trei goluri in repriza…