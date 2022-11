Record: CSM a aprobat pensionarea a 60 de judecători într-o singură zi Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererile de pensionare a 60 de judecator, ceea reprezinta un record, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, inițial erau formulate 68 de cereri de retragere din activitate, insa in cazul unora s-a respins iar alții ar fi renunțat ei. Este un numar fara precedent de pensionari intr-o singura zi și vine la o saptamana dupa ce CSM a avertizat ca foarte multi magistrați s-ar putea pensiona acum pentru a evita o eventuala reforma a pensiilor speciale. Unul dintre liderii coalitiei de guvernare, presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, cererile de pensionare depuse de sapte procurori, printre care se afla si bacauanul Felix Banila, fost sef al Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau și al DIICOT. Potrivit deciziei CSM, consultata de Agerpres, Felix…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, cererile de pensionare depuse de sapte procurori, printre care se afla si Adina Florea, fost procuror la Sectia speciala, si Felix Banila, fost sef DIICOT.

- Cererile de pensionare a peste 60 de judecatori vor fi dezbatute pe 3 noiembrie de catre Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta suprema.…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Si magistratii ar urma sa aiba alte pensii speciale mai mici. Din aceasta cauza, foarte multi magistrați s-ar putea pensiona acum, pentru a evita schimbarile. Sectia pentru procurori a CSM a transmis acest avertisment si amintește ca oricum sistemul judiciar se confrunta cu deficit de personal. Unul…

- Este vorba despre judecatorul Lucian Lica, presedintele Sectiei Penale a Tribunalului Constanta si magistratul Monica Laura Tanase, din cadrul aceleiasi sectii a instantei. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarile de eliberare din functie, prin pensionare,…