- Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cel mai mare numar din ultimii 10 ani. Numarul de angajati este de asemenea la un nivel record, de 5,79 milioane, a anuntat luni ministrul Muncii, Marius Budai.

- Numarul contractelor individuale de munca cu norma intreaga a crescut cu aproape 142.000 in ultima jumatate de an, in vreme ce numarul celor cu timp parțial a scazut cu aproape 120.000, dupa suprataxarea contractelor part time, adoptata de Guvern in vara, arata datele Ministerului Muncii, consultate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca alocatiile copiilor vor fi indexate cu rata inflatiei inregistrata in cursul anului anterior, asa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiaza de alocatia standard de 243 de lei. ”Nu cred ca exista…

- Mesajului ii este anexat un document, intituat ”evidența fiscala”, "pe care va sfatuim sa nu il deschideți", adauga Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat.

- Cand se interzice concedierea angajaților? In ce condiții? Iata ca in acest sens tocmai a fost promulgata legea de catre președintele Iohannis. Legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati a…