- In ultimele 24 de ore au fost raportate 3302 de cazuri noi de COVID-19 din 20.707 teste. Alți 129 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt internați 1531 de pacienți COVID, cel mai mare numar de pacienți in stare grava de pana acum și pentru prima oara cand numarul lor depașește…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: aproape 5.000 de noi cazuri de infectare si 172 de decese. Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 856.405 pacienți au fost declarați vindecați pana in prezent. Tot mai multe județe anunța rate de de infectare ingrijoratoare și, zilnic, cazuri noi mult peste 100,…

- 162 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. 5.869 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore în România. 1.373 de pacienți sunt internați la ATI. Pâna astazi, 27 martie,…

- 3.743 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate de GCS in ultimele 24 de ore, din peste 13.000 de teste efectuate, PCR și rapide. In același interval, 60 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt 1.339 de pacienți internați.

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.432 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Județul Suceava s-a clasat din nou pe primele locuri la nivel național in ceea ce privește numarul de cazuri noi de coronavirus. In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat inca 149 de imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Cu acest numar județul Suceava s-a clasat pe locul patru la nivel…

- 3.218 cazuri noi de persoane infectate la nivel national. 101 cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 16 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .620.058 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor…