Reconstrucția speranței. Doctorul care readuce feminitatea după boală Mii de femei din vestul țarii care au supraviețuit cancerului la san au ramas mutilate. Un program național le ofera posibilitatea de a beneficia de reconstrucții mamare gratuit. Chirurgul plastician Vlad Boanca este unul dintre specialiștii care fac astfel de intervenții. Au primit o noua șansa la viața dupa ce au ieșit invingatoare in lupta […] Articolul Reconstrucția speranței. Doctorul care readuce feminitatea dupa boala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

