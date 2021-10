Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, ora 21.34, in Baia Mare, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs strada Petofi Șandor din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma accidentului a rezultat doar pagube materiale. La volanul autoturismelor…

- Marți, 31 august, polițiștii din Leordina și Ocna Șugatag, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control doua autoturisme, conduse de doi barbați de 27 și 32 de ani din sat Șugatag și Ruscova. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca niciunul dintre cei doi…

- O zi frumoasa de vacanța pentru un grup format din 80 de elevi aflați intr-o tabara de matematica organizata de Children Tour București. In cadrul programului de astazi invitați au fost jandarmii montani maramureșeni din cadrul Postului de Jandarmi Montan Mogoșa, care le-au transmis copiilor recomandari…

- Perioada verii este un timp agreat de mulți turiști, mai ales pentru ieșirile la iarba verde, in zona de munte. Pentru ca timpul petrecut de turiști sa fie unul in siguranța, dar și pentru a nu uita de grija fața de mediu, jandarmii montani de la posturile Peștera și Zanoaga […] Articolul Informarea…

- Duminica, in jurul orelor 00.50, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa au fost sesizați de catre dispeceratul IJJ Maramureș despre faptul ca 4 adulți cu doi copii minori s-au ratacit in zona Negoiescu și au solicitat sprijin prin SNAU 112. A fost comunicata poziția lor prin coordonate…

- Un barbat in varsta de 80 de ani din localitatea Gornesti a fost gasit, duminica, fara viata in apropierea unei stane, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Mures. Disparitia barbatului a fost semnalata de fiul sau, iar politistii nu exclud posibilitatea ca acesta sa fi fost atacat de animale…

- E perioada vacanțelor. Facem calatorii, drumeții, plecam mai des de acasa, fiind cald lasam ferestrele deschise, iar hoții profita de absența noastra. Pentru ca bucuria vacanței sa nu fie umbrita de surprize neplacute la intoarcere, polițiștii de prevenire va atrag atenția supra modului in care puteți…

Valea Ierii... O zi frumoasa de vacanța...zi de tabara pentru copii veniți din toata țara pentru tradiționala tabara organizata de Crucea Roșie Romana filiala Cluj.