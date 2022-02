Directorul Biroului de Sanatate Reproductiva din Thailanda recomanda cuplurilor sa evite sarutarile si sa-si pastreze mastile, chiar si in intimitate, pentru a se proteja de Covid-19. Recomandarea vine in contextul in care luni intreaga lume sarbatoreste Ziua Indragostitilor. Indragostitilor care sunt pe cale sa se rasfete cu o noapte romantica si torida de Ziua Indragostitilor, autoritatile sanitare din Thailanda le-au repetat ca atunci cand vine vorba de sex, trebuie sa fie acoperiti si inclusiv sa poarte o masca in timpul relatiilor amoroase. “Covid-19 nu este o boala cu transmitere sexuala,…