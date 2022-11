Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, dar si sa consulte site-urile care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs, recomanda directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, intr-o postare pe Facebook. „Reducerile […] Articolul Recomandari ANPC de Black Friday: Cumparatorii trebuie sa se informeze complet asupra produselor in perioada reducerilor apare prima data in Monitorul de Vrancea .