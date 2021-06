Stiri pe aceeasi tema

- Recomandarea privind Procedura de Deficit Excesiv in cazul Romaniei a fost adoptata vineri, in cadrul Reuniunii Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), de la Luxemburg, iar angajamentul tarii noastre este de a reveni la un deficit bugetar de maxim 3% din PIB, pana in 2024, conform unui…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), desfasurata, joi si vineri, la Luxembourg. Conform Ministerului Finantelor, pe agenda reuniunii ECOFIN au figurat si puncte legate de Semestrul European si implementarea Pactului de…

- Oficialii europeni au anunțat vineri cã procedura de deficit excesiv a fost declanșatã ca urmare a politicilor expansioniste și a soldului înregistrat în anul 2019, iar recomandarea de azi prezintã calendarul actualizat de corectare a deficitului bugetar excesiv, asigurând…

- Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3%…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a fost intrebat duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca a fost respins PNRR de catre Comisia Europeana asa cum sustine PSD. “In fiecare saptamana trebuie sa demontez acest fake-news. PNRR poate fi respins o singura data in iulie sau…

- La nivel de grup: Creștere susținuta: + 8,6% venituri, pana la 340,2 milioane de euro și creșterea cu 13% a unitaților generatoare de venit (RGU), pana la 18,7 milioane; Performanța generala susținuta și EBITDA ajustata de 122,5 milioane euro; Romania: Creșterea marjei EBITDA la 48,3 % (inclusiv IFRS…

- In temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, aprobata de Guvernul Romaniei, prin Memorandum, la data de 7 aprilie 2021, publicam prezentul ANUNT referitor la selectia candidatului Romaniei pentru functia de…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 25 martie 2021, semnarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii BEI , in valoare de 250 milioane EUR, destinat construirii Spitalului Regional de Urgenta Iasi, precum si acordarea imputernicirii de semnare ministrului…