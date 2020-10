Saptamanal, revista TABU iși propune sa le ofere cititorilor sai recomandari de carte, muzica, teatru sau film, venite din partea unor artiști autohtoni. Astazi, Adrian Piciorea, sound designer și actor, ne sugereaza sa ascultam integral și fara intrerupere cel mai recent album lansat de Woodkid, S16. In cele ce urmeaza, va invitam sa descoperiți toate motivele pentru care aceasta creație... The post Recomandare TABU: „S16” de Woodkid. Personal, politic și creat din sunetele unei sculpturi appeared first on Tabu .