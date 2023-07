Stiri pe aceeasi tema

- Continua cautarile barbatului care vineri seara a impuscat un om. Este vorba despre individul din Gorj, care a tras 4 focuri de arma asupra partenerului fostei sale sotii. Barbatul extrem de periculos si inarmat este cautat inca de sambata, cu forte impresionante ale politiei, inclusiv cu un elicopter.…

- Au aparut primele imagini cu pistolarul fugar din Gorj, cautat de poliție de aproape doua zile, dupa ce a impușcat de patru ori un barbat, apoi s-a facut nevazut. ACTUALIZARE 13:00 Politistii si jandarmii continua verificarile pentru depistarea barbatului de 52 de ani din. Inspectoratul de Politie Judetean…

- Barbatul de 52 de ani a fost transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate, prezentand 4 plagi prin impușcare, dintre care una in zona abdominala și 3 in zona membrelor inferioare. Polițiștii și jandarmii au fost mobilizați in teren și efectueaza cercetari pentru…

