Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis cu bestialitate o femeie, pe care a cunoscut-o pe internet, a fost trimis in judecata de procurori și in așteapta sentința. Criminalul este din Oradea, iar trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit in zona Parcului Industrial la ieșirea din oraș. Femeia a fost ucisa pe marginea…

- S-a aflat motivul pentru care o clujeanca a fost omorata, la inceputul lunii octombrie, in Oradea. Procurorii l-au trimis in judecata pe autor, care este și recidivist. Femeia și-a cunoscut criminalul pe internet. Crima a socant intreaga comunitate. Cei doi se cunoscusera in mediul online, iar barbatul…

- O femeie de 65 de ani a fost gasita moarta, vineri, in Masivul Parang, la cateva zile dupa ce familia sa a dat-o disparuta. Ultima oara, familia victimei a reusit sa vorbeasca cu ea pe 28 octombrie, cand aceasta a relatat ca se afla la paraul Stoinicioara. Ulterior, nu a mai putut fi contactata, a informat…

- Viviana Sposub și George Burcea formeaza un cuplu de aproximativ un an, insa relația lor continua sa fie una care naște controverse. Recent, Viviana Sposub a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție a iubitului sau și recunoaște ca atmosfera nu este dintre cele mai prietenoase.

- Potrivit medicilor, o femeie de 66 de ani, cu COVID-19, care era pregatita pentru a fi transferata, joi, la Szeged, in Ungaria, cu o ambulanta, a fost intoarsa din drum, la iesire din Timisoara, dupa ce starea ei de sanatate s-a inrautatit brusc. Revenita la spital, femeia a decedat in scurt timp.O…

- O clujeanca, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, a fost ucisa cu bestialitate de un recidivist cunoscut pe facebook. Barbatul a atacat-o pe femeie cu un cutit, informeaza Observatornews.ro . Barbatul, de 43 de ani, dintr-o comuna din Bihor, zidar, casatorit si cu copil acasa, ar fi abordat-o…

- O femeie de 96 de ani, fosta secretara a comandantului unui lagar de concentrare al Germaniei naziste, a fugit din caminul pentru persoane varstnice in care locuia inainte de deschiderea procesului care o vizeaza pentru complicitate la omucidere in peste 10.000 de cazuri.