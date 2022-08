„Reciclează o poveste” – şansa care poate schimba în bine cartea vieţii unor copii! Luiza Radulescu Pintilie Sunt mai mult decat convinsa ca intalnirea unui copil cu o carte poate sa ii schimbe destinul si, desi cred ca nimic nu poate inlocui bucuria de a simti atingerea cu mana a foii de hartie iar cu privirea a randurilor si literelor, admit – in aceasta era digitala tot mai cuprinzatoare – si varianta electronica a cartilor citite pe diversele ecrane deschise de tehnologie – calculator, telefon, tableta etc. Pana la urma, cred ca e important sa se petreaca acea intalnire aproape magica despre care scriam chiar din primul rand, fie ca este vorba despre a citi o carte in varianta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

