- Ministerul Apararii de la Moscova a declarat ca Rusia a dejucat o incercare de debarcare a forțelor ucrainene in Crimeea. Potrivit Ministerului, un aparat al forțelor aerospațiale ruse a intervenit in nord-estul Marii Negre pentru a opri o incercare de patrundere pe teritoriul Crimeii de catre un grup…

- UPDATE 6.50 Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres. Momente de panica in Tulcea, dupa un nou atac al rușilor in porturile…

- Elon Musk le-a ordonat anul trecut inginerilor sai sa inchida reteaua de sateliti de comunicatii Starlink care actiona in apropierea coastelor peninsulei Crimeea pentru a zadarnici un atac insidios ucrainean asupra flotei ruse de la Marea Neagra, potrivit cartii autobiografice a lui Musk semnata de…

- Forțele ruse au lansat un nou atac nocturn cu drone asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei. A fost lovit districtul Ismail, unde au fost avariate cladiri industriale, fara a fi inregistrate victime, a anunțat guvernatorul regional. Totodata, Rusia a anunțat ca a doborat drone ucrainene deasupra Marii…

- UPDATE 7:00 – Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP.”Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara…

- UPDATE 07:45 – Rusia a anuntat ca a doborat 20 de drone ucrainene care vizau tinte in Crimeea. Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. “In aceasta noapte (de…

- Organizatia Amnesty International a cerut autoritatilor din statul nigerian Lagos sa nu-si puna in practica planul de inhumare in masa a mai mult de 100 de cadavre nerevendicate ale unor persoane ucise in cursul protestelor impotriva brutalitatii politiei din 2020, scrie Rador.Organizatia doreste…

- Ucrainenii continua sa atace pozițiile militare ale rușilor, revendicand o noua lovitura in Crimeea. Ținta a fost un depozit de muniții, izbucnind un incendiu de proporții cu care autoritațile de ocupație estimeaza ca se vor lupta 2 zile.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…