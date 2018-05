Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va ezita sa intervina la Manbij daca luptatorii din cadrul militiei kurde ale Unitatilor de protectie a poporului (YPG), considerata de Ankara ca un grup "terorist", nu vor parasi acest oras situat in nordul Siriei, a avertizat miercuri Consiliul national de securitate prezidat de presedintele…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA a declarat saptamana aceasta faptul ca, SUA nu intenționeaza sa paraseasca orașul strategic Manbij din Siria, in ciuda angajamentului Turciei de a elimina luptatorii YPG din aceasta localitate aflata in nordul Siriei.

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Turcia vrea sa continue relatiile bune cu Statele Unite, dar noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, trebuie sa invete ca Ankara merita respect, a afirmat miercuri Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca spera ca armata turca si aliatii sai rebeli sirieni vor cuceri pana in cursul serii orasul Afrin, din nord-vestul Siriei, impotriva caruia a fost declansata o operatiune militara vizand alungarea unei militii kurde, relateaza AFP si Reuters.…

- Fortele turcesti ar putea intra "in orice moment" in orasul Afrin, bastion al unei militii kurde sustinute de SUA in nord-vestul Siriei, a afirmat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP."Obiectivul este acum Afrin. De acum, (orasul) Afrin este incercuit. Suntem in fata…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…