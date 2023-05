Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Turciei va fi ales in al doilea tur de scrutin. La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe 28 mai. Se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.La numararea a…

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar primele rezultate oficiale preliminare au inceput deja sa fie publicate, mai devreme, in urma unei decizii neașteptate a autoritaților, care au permis presei sa transmita datele, scrie CNN Turk. Un rezultat clar al scrutinului va fi cunoscut doar dupa…

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar primele rezultate oficiale preliminare au inceput deja sa fie publicate, mai devreme decat ar fi trebuit, in urma unei decizii neașteptate a autoritaților, care au permis presei sa transmita datele, scrie CNN Turk. Un rezultat clar al scrutinului va…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa…

- Turcia se pregatește de alegeri prezidențiale. Duminica, 14 mai, va avea loc primul tur, iar batalia se va da intre actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan, și rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului. Sondajele arata o lupta stransa intre cei doi, iar specialiștii…

- Unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, Muharrem Ince, și-a anunțat joi retragerea, intr-o mișcare care crește șansele unei victorii a opoziției in primul tur, relateaza France 24, BBC și Reuters.Muharrem Ince, in varsta de 59 de ani, și-a anunțat decizia dupa ce a fost…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…