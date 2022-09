„Recenzorii vor fi platiți! Afost adoptata Hotararea de Guvern referitoare la alocarea sumelor necesare. In județul Argeș au ajuns 5.527.000 lei. Cei mai mulți recenzori au fost in Pitești. Primaria Municipiului Pitești va primi, pentru plata lor, 954 mii lei. Este cea mai mare suma din județ. Și la Mioveni s-a lucrat. Aici vor fi virați 240.000 lei, iar la Campulung vor ajunge 229.000 lei, tot pentru plata celor care s-au ocupat de recensamant, iar la la Curtea de Argeș – 224.000 lei. Banii alocați sunt suficienți pentru plațile necesare in toate cele 102 localitați. Rog toate instituțiile implicate…