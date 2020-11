Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca, din datele centralizate de autoritati pana in prezent, sunt 2.500 - 2.700 de medici care, din cauza problemelor de sanatate, nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19, informeaza Agerpres.Raed Arafat a cerut…

- Romania a depașit pragul de 10.000 de infectari zilnice. Alți 123 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. La terapie intensiva sunt internați 1001 pacienți COVID. Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.041 de cazuri noi de COVID-19, dintre care 74 au fost confirmate in Maramureș. De asemenea, au fost raportate 86 de decese, iar la ATI sunt internați 916 de pacienți infectați cu Coronavirus. Pana astazi, 2 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a cerut structurilor judetene sa trimita situația tuturor cadrelor medicale care sufera de afectiuni medicale ce nu permit tratarea pacientilor COVID, precum si a celor care se sustrag de la activitatile din zona COVID, informeaza Digi24.…

- Zeci de cadre medicale din Romania au murit infectate cu coronavirus. Conform Grupului de Comunicare Strategica, 3847 de angajați din randul personalului medical au contactat Covid-19. Potrivit GCS, sunt 33 de decese inregistrate in randul cadrelor medicale diagnosticate cu coronavirus. Pana in data…

- BILANT coronavirus 21 octombrie. Noi date record de în privinta situatiei COVID-19 în România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 4.848 cazuri noi de COVID-19 în 24 de ore dupa efectuare a 37.025 de teste.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a lansat un apel catre populație pentru respectarea regulilor de protecție dupa ce „Romania se afla pe un trend ascendent important" al infectarilor COVID-19. Acesta a avertizat ca indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor "nu…

- 1.835 de cazuri noi au fost confirmate din aproape 14.000 de mii de teste facute, in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a crescut cu 56 și ajunge astazi la 5.003. Alți 598 de pacienti sunt internati la terapie intensiva. In total, de la debutul pandemiei, in Romania, peste 135 de mii de persoane…