Stiri pe aceeasi tema

- Recensamant 2022: Ce se intampla daca nu ești acasa cand vine recenzorul Etapa a doua a recensamantului a inceput cu stangul in țara noastra. In multe locuri din tara inca se sincronizeaza tabletele cu care recenzorii trebuie sa ajunga la casele oamenilor si in plus, inca e nevoie de personal care sa…

- Tot mai multe țari au ridicat, in ultima perioada, din restricțiile impuse de autoritați in incercarea de a limita raspandirea COVID-19. Totul, pe fondul scaderii numarului de noi infectari. Chiar și așa, s-a aflat recent ca oficialii din Sanatate din Israel se pregatesc pentru un al șaselea val de…

- Recensamantul populatiei si locuintelor intra in ultima etapa – de maine recenzorii merg la domiciliile celor care nu au raspuns pana acum la intrebarile din chestionar si vor colecta datele

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National…

- Recensamantul populatiei si locuintelor a inceput pe 14 martie 2022. Institutul National de Statistica (INS) a anunțat prelungirea perioadei de autorecenzare in cazul recensamantului 2021. Astfel, platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai, iar vizita recenzorilor in teren se va…

- Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, aflat in plina desfasurare, efectuat, in premiera absoluta, exclusiv digital, are parte de un interes crescut din partea romanilor. Tocmai de aceea, Institutul National de Statistica INS a decis prelungirea perioadei de autorecenzare online cu inca…

- Locuitorii din capitala nord-coreeana, Phenian, au primit in mod inexplicabil ordinul sa se intoarca acasa, marti dupa-amiaza, au declarat mai multe surse pentru agentia de presa locala NK News. Unele surse sustin ca ordinul se refera la o "carantina totala la nivel national", iar altele subliniaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins sugestiile conform carora este gata sa se predea, numindu-le o "provocare copilareasca", dupa ce un banner contrafacut a fost afisat intr-un buletin de stiri ucrainean. Mesajul scris pe banner spunea ca presedintele cere poporului sa depuna armele,…